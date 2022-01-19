В Киеве случилось несколько серьезных ДТП на скользкой дороге: видео

Летняя резина и плохо почищенный асфальт привели к аварии с переворотом на одной из улиц Киева.

В последние сутки на дорогах Киева и области выпало приличное количество снега и оказалось, что многие водители вновь не готовы к такому повороту событий. Так, на дорогах Киева произошло сразу несколько масштабных ДТП из-за скользкой дороги.

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Первый инцидент случился неподалеку от метро Палац Украина. Тут водитель заднеприводного Ford Mustang не справился с управлением и автомобиль сильно занесло на скользкой дороге. К сожалению, водитель не успел вовремя среагировать и авто занесло в сторону тротуара, после чего автомобиль протаранил антипарковочные столбики и остановился, только врезавшись в рекламный борд. К счастью, в этой аварии никто кроме самого авто не пострадал.

Вторая авария случилась в Киеве на проспекте Гонгадзе 24. Тут для водителя BMW все закончилось куда плачевнее, чем для водителя Ford в центре. Так, BMW задел островок безопасности, а так как авто было заднеприводным и на летней резине, вернуть себе контроль над машиной водитель уже не смог, что привело к перевороту транспортного средства.

По предварительной информации, в аварии с BMW также никто не пострадал.

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