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В Киеве случилось несколько серьезных ДТП на скользкой дороге: видео
В последние сутки на дорогах Киева и области выпало приличное количество снега и оказалось, что многие водители вновь не готовы к такому повороту событий. Так, на дорогах Киева произошло сразу несколько масштабных ДТП из-за скользкой дороги.
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Первый инцидент случился неподалеку от метро Палац Украина. Тут водитель заднеприводного Ford Mustang не справился с управлением и автомобиль сильно занесло на скользкой дороге. К сожалению, водитель не успел вовремя среагировать и авто занесло в сторону тротуара, после чего автомобиль протаранил антипарковочные столбики и остановился, только врезавшись в рекламный борд. К счастью, в этой аварии никто кроме самого авто не пострадал.
Вторая авария случилась в Киеве на проспекте Гонгадзе 24. Тут для водителя BMW все закончилось куда плачевнее, чем для водителя Ford в центре. Так, BMW задел островок безопасности, а так как авто было заднеприводным и на летней резине, вернуть себе контроль над машиной водитель уже не смог, что привело к перевороту транспортного средства.
По предварительной информации, в аварии с BMW также никто не пострадал.
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