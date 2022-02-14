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В Николаевской области в масштабном ДТП погибло 5 человек: фото
Жуткое ДТП произошло в Николаевской области прямо накануне дня всех влюбленных. Об инциденте рассказали в ГСЧС, сотрудники которой проводили деблокацию тел погибших из автомобиля.
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Известно, что все случилось вчера вечером, 13 февраля около 19:45 на дороге М 05 "Киев - Одесса" неподалеку от поселка Кривое Озеро.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и допустил столкновением с грузовиком. В результате столкновения, все пассажиры джипа погибли (речь идет о пятерых погибших, среди которых был один ребенок возраста 8 лет).
В ГСЧС рассказали, что для деблокации тел погибших было привлечено 10 человек личного состава и две единицы техники.
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