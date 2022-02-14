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В Киеве на Оболони на автомобиль обвалился балкон: видео инцидента
Автомобилисты прекрасно знают, что по возможности не стоит оставлять свои машины под балконами и возле старых трухлявых деревьев. В то же время, нехватка парковочных мест вынуждает водителей идти на такой риск.
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К сожалению, далеко не всегда подобные инциденты заканчиваются хеппи-эндом. Так, в Киеве на Оболони на автомобиль, который был припаркован возле балкона, упал кусок облицовки балкона.
В то же время, рядом с машиной в момент инцидента никого не было, поэтому никто из людей не пострадал. На место вызвали представителей всех соответствующих служб, для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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