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Неудачный манёвр девушки на перекрестке, стал причиной тройного ДТП
Часть правил дорожного движения рано или поздно забывается. Это связано с тем, что, к примеру, в черте города водители редко пользуются особенностями езды по горным дорогам. В то же время, основой ПДД является проезд перекрестков и именно этой теме в автошколах уделяют больше всего внимания.
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Именно по этой причине аварии, которые происходят из-за нелепых маневров некоторых водителей на перекрестке, кажутся максимально странными. На этот раз ДТП случилось в населенном пункте Тарасовка недалеко от Киев.
Тут девушка на автомобиле Opel подъехала к нерегулируемому перекрестку и ждала, пока проедут автомобили по главной дороге. В какой-то момент, водитель решила не ждать и нажала на педаль газа. Тем самым водитель Opel подбила Volkswagen Golf и он на приличной скорости протаранил Volkswagen Touareg на встречке.
Почему девушка решила проехать, не пропустив при этом автомобили на главной дороге - остается загадкой. Отметим, что нарушительница до последнего сидела в автомобиле и не хотела выходить.
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