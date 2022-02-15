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Мгновенная карма: гонщик попал в ДТП через пару секунд после нарушения

Некоторые водители не соизмеряют свои силы со сложившейся ситуацией на дороге.
 |  Автор: Максим Назарук
Мгновенная карма: гонщик попал в ДТП через пару секунд после нарушения
За несколько секунд до авария / dtp.kiev.ua

Время от времени, на дороге происходят достаточно поучительные инциденты. Так, на днях такой инцидент случился под Киевом на бориспольской трассе.

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Тут на видеорегистратор одного из водителей попали кадры, как Audi опережает автора по правой стороне. Действительно страшно становиться тогда, когда узнаешь, что скорость автора  видео в этот момент была 120км/час.

Но, как известно, дорога не прощает ошибок и даже небольшой просчет может стать причиной аварии. Это и случилось с водителем Audi, который через пару секунд, после своего феерического обгона, протаранил два автомобиля Toyota в крайней левой полосе.

По предварительной информации, в этой аварии обошлось без пострадавших. Во всех обстоятельствах происшествия, на месте разбирается полиция.

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