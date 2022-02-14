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Когда авария неизбежна: как вести себя водителю
Никто из водителей не готов к тому, что он может попасть в ДТП. Несмотря на это, знания о том, что нужно делать в случае аварии, могут спасти жизнь и здоровье водителя и пассажиров.
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Перед тем, как говорить, что делать непосредственно в секунды перед ДТП, сразу напомним несколько простых правил, соблюдение которых поможет минимизировать ущерб здоровью:
- ремнями безопасности обязаны пристегиваться как водители, так и пассажиры (в том числе и на заднем сидении авто);
- сам ремень должен быть пристегнут правильно и так, как того требует производитель;
- дети должны быть крепко пристегнуты в детском кресле;
- в салоне не должно быть никаких тяжелых и острых предметов.
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Теперь же поговорим предметно о том, что именно следует делать водителю, когда он понимает, что удар неизбежен, сообщает Авто24. Сразу стоит отметить, что при ударе спереди и сзади алгоритм действий будет отличаться.
При угрозе фронтального столкновения:
- максимально резко и быстро подайте тело вперед, чтобы сработал преднатяжитель ремня безопасности и между грудью и ремнем не было зазора;
- руки нужно прижать к груди параллельно друг другу;
- водитель может оставить полусогнутые руки на руле;
- ноги должны быть как можно ближе к сиденью, ведь если ноги выпрямлены, то есть риск сломать суставы;
- упор ногами и руками в торпедо и пол не помогут, так как при ДТП они не смогут удержать вес в несколько тонн.
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Если же удар будет сзади, то:
- нужно откинутся максимально назад и прижаться спиной и головой к спинке сидения и подголовнику;
- руками лучше взяться за края подушки сидения, чтобы в момент, когда руки полетят вперед, они не травмировались о части интерьера.
- люди на передних сидениях могут упереться ногами в пол под торпедо, что поможет им крепче прижать тело к спинке.
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