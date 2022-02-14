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Когда авария неизбежна: как вести себя водителю

В какой-то момент перед ДТП, водитель понимает что авария неизбежна. Тогда, у него есть всего доли секунды, чтобы что-то предпринять.
 |  Автор: Максим Назарук
Когда авария неизбежна: как вести себя водителю
В зависимости от типа удара, для водителя и пассажиров есть четкий алгоритм действий / depositphotos

Никто из водителей не готов к тому, что он может попасть в ДТП. Несмотря на это, знания о том, что нужно делать в случае аварии, могут спасти жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

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Перед тем, как говорить, что делать непосредственно в секунды перед ДТП, сразу напомним несколько простых правил, соблюдение которых поможет минимизировать ущерб здоровью:

  • ремнями безопасности обязаны пристегиваться как водители, так и пассажиры (в том числе и на заднем сидении авто);
  • сам ремень должен быть пристегнут правильно и так, как того требует производитель;
  • дети должны быть крепко пристегнуты в детском кресле;
  • в салоне не должно быть никаких тяжелых и острых предметов.

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Теперь же поговорим предметно о том, что именно следует делать водителю, когда он понимает, что удар неизбежен, сообщает Авто24. Сразу стоит отметить, что при ударе спереди и сзади алгоритм действий будет отличаться.

При угрозе фронтального столкновения:

  • максимально резко и быстро подайте тело вперед, чтобы сработал преднатяжитель ремня безопасности и между грудью и ремнем не было зазора;
  • руки нужно прижать к груди параллельно друг другу;
  • водитель может оставить полусогнутые руки на руле;
  • ноги должны быть как можно ближе к сиденью, ведь если ноги выпрямлены, то есть риск сломать суставы;
  • упор ногами и руками в торпедо и пол не помогут, так как при ДТП они не смогут удержать вес в несколько тонн.

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Если же удар будет сзади, то:

  • нужно откинутся максимально назад и прижаться спиной и головой к спинке сидения и подголовнику;
  • руками лучше взяться за края подушки сидения, чтобы в момент, когда руки полетят вперед, они не травмировались о части интерьера.
  • люди на передних сидениях могут упереться ногами в пол под торпедо, что поможет им крепче прижать тело к спинке.

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