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Спорная авария с такси Uklon на площади Победы в Киеве: что известно

Каждый водитель настаивает на том, что он невиновен в сложившейся ситуации.
 |  Автор: Максим Назарук
Спорная авария с такси Uklon на площади Победы в Киеве: что известно
Удар был достаточно сильным / dtp.kiev.ua

В последнее время достаточно часто случаются аварии с водителями служб такси. В большинстве таких инцидентов виноваты именно последние, но бывают и не совсем однозначные инциденты.

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Одна из таких аварий случилась вчера вечером, 14 февраля, в Киеве на площади Победы. Тут дорогу не поделили Volkswagen фирмы Uklon и Mercedes.

У каждого из водителей своя версия произошедшего (вероятнее всего, каждый пытается доказать, что он ехал на зеленый, а его оппонент на красный сигнал светофора).

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

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Однозначно можно сказать только то, что водитель Mercedes двигался со стороны бульвара Тараса Шевченко, а водитель Volkswagen - с улицы Саксаганского.

Отметим, что перекресток на площади Победы считается одним из самых небезопасных в Киеве.

dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua

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