В центре Киева таксисты устроили забастовку: какие у них требования

Одним из главных условий протестующих, является поднятие тарифов на перевозки.

Сегодня утром, 14 февраля, центр Киева оказался частично перекрыт. На митинг вышли водители такси, которые требуют повысить минимальные тарифы, а также снизить размер комиссии за свои услуги.

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Об этом сообщает Общественное.

Митинг стартовал на перекрестке улицы Борщаговской и Вадима Гетьмана, откуда таксисты планировали отправиться в центр Киева.

"Мы собрались для того, чтобы выразить свое мнение агрегаторам, которые на сегодняшний день очень плохо себя ведут. Они забирают у водителя около четверти его заработка.", - заявил таксист Валентин Голубев.

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Участники акции также добавили, что 14 февраля водители не будут выходить на работу практически по всей Украине. При тарифах в 45-50 грн и комиссии 17%, а иногда и 25%, водителю остается примерно 10 грн чистой прибыли (если вычесть бензин и обслуживание). Таксисты же хотят, чтобы минимальная сумма заказа была хотя бы на уровне 75 грн.

Водители хотят поехать колонной автомобилей к офисам компаний-агрегаторов — Uber, Bolt и Uklon, чтобы донести свои требования.

Отметим, что на момент 13:00 14 февраля в Киеве можно было без проблем вызвать такси, через любой из трех агрегаторов по "старым" ценам.

suspilne.media

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