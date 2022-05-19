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Пьяный водитель протаранил авто при парковке и сбежал - подробности
Авария с пьяным водителем произошла вчера, 18 мая в Киеве на проспекте Правды 8А. Так, по имеющейся информации, мужчина на Seat подъехал к дому и начал парковаться.
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Все бы ничего, но во время маневра водитель протаранил автомобиль соседа, после чего попросту сбежал. Так как по-хорошему поговорить с нарушителем не удалось, на место инцидента вызвали полицию.
Открыв дверь, правоохранители встретились с женой нарушителя, которая начала рассказывать, что ее муж никуда не ездил и целый день был дома. В то же время, правоохранители быстро провели опрос свидетелей и соседей, которые и указали, что за рулем был именно этот мужчина.
После общения с нарушителем еще и выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
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