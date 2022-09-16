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Девушка на Пежо залезла в "слепую зону" фуры - подробности ДТП

В результате инцидента, автомобиль получил серьезные повреждения.
 |  Автор: Максим Назарук
Девушка на Пежо залезла в "слепую зону" фуры - подробности ДТП
К счастью, в аварии обошлось без пострадавших / dtp.kiev.ua

Еще в автошколе водителям говорят о том, что любой манёвр на дороге - это в первую очередь про безопасность. Казалось бы, такой простой манёвр как перестроение или поворот вообще не может вызвать никаких проблем, но в реальности ситуация может быть немного другой. Так, в условиях интенсивного трафика каждое перестроение и поворот может гипотетически закончиться ДТП, поэтому водителям стоит очень внимательно смотреть по сторонам.

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Очередной инцидент в Киеве случился на пересечении улицы Заболотного с улицей Сирко, где девушка на Пежо не очень удачно выехала в направлении "зеленой стрелки" на светофоре. Перед началом маневра, водитель не убедилась, что она пропустила всех на основной зеленый и попала в слепую зону фуры.

Несмотря на то, что грузовик успел достаточно резко остановиться, удар все же произошел и Пежо лишился передней левой части. Из-за аварии, на, итак, загруженной улице Заболотного наблюдался небольшой затор. Просим водителей быть максимально аккуратными и внимательными на дороге.

Напомним, что вчера в ДТП попал кортеж президента Украины Владимира Зеленсокго.

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