Под Киевом ВАЗ сбил двух велосипедисток - девушки в реанимации

ДТП произошло поздно ночью на неосвещенной дороге под Киевом.

В нынешней ситуации в Украине, велосипедистам и пешеходам смертельно опасно находится рядом с дорогой без светоотражателей или источников света. Даже на улицах больших городов при отключении уличного освещения заметить пешехода ночью, в темной одежде, почти нереально, не говоря уже о небольших населённых пунктах.

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Так, одна из таких аварий, когда водитель не заметил велосипедистов случилась буквально вчера под Киевом в Новых Петровцах. Тут водитель ВАЗ протаранил двух девушек на велосипеде. К счастью, пострадавшие выжили и их с многочисленными травмами доставили в больницу. На место инцидента сразу же вызвали полицию для выяснения всех деталей происшествия.

Отметим, что водителям в нынешней ситуации веерных отключений электричества, стоит быть особенно аккуратными на дорогах. Пешеходам и велосипедистам в свою очередь, обязательно стоит иметь хотя бы светоотражающие ленты, а в идеале носить с собой фонарик, чтобы сделать себя более видимым на дороге.

dtp.kiev.ua

Напомним, что на днях случилась авария из-за неудачного обгона, когда водитель Toyota не рассчитал безопасное расстояние и врезался в фуру.