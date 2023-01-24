В Киеве грузовик на полном ходу протаранил 4 авто - подробности

Инцидент случился неподалеку от улицы Крещатик.

Крутые спуски и подъемы Киева остаются достаточно серьезным препятствием для многих водителей. Так, одно неаккуратное движение может привести к тому, что автомобиль сорвется и станет неуправляемым. Если такая ситуация произойдет в центре, где всегда много автомобилей, то есть риск попасть в серьезные неприятности.

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К сожалению, именно в такую аварию попал водитель небольшого грузовика в Киеве на улице Лютеранской, где автомобиль протаранил сразу 4 легковушки. Почему грузовой автомобиль не затормозил и скатился вниз по склону предстоит выяснить полиции. Среди возможных версий можно предположить отказ тормозной системы или плохое самочувствие водителя.

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Отметим, что в этом месте не просто резкий спуск, а еще и покрытие из брусчатки, что серьезно ухудшает управляемость автомобилей в данном месте. Учитывая то, что сегодня в Киеве также наблюдается небольшой снегопад, возможно водитель просто не справился с управлением. В любом случае во всех подробностях инцидента будет разбираться полиция.

dtp.kiev.ua

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Напомним, что на днях случилась еще одна серьезная авария с фурами на трассе Киев-Одесса, но там уже не обошлось без пострадавших.