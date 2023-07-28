Какие автомобили выбирали европейцы в 2023 году - рейтинг

В нынешнем рейтинге большинство мест достались классическим авто с ДВС.

В последнее время большинство автоэкспертов говорит об увеличении уровня электрификации автомобильных рынков по всему миру, но статистика продаж реальных автомобилей не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. По данным Jato Dynamics с января по июнь в Европе продали 6,5 миллиона легковых авто.

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Если смотреть на европейский рынок легковых авто, которые люди покупали в начале 2023 года, то электрокары представлены в нем относительно сдержанно, хоть самой популярной моделью все же является электрокар Tesla Model Y. В целом рейтинг 10 самых популярных машин среди европейцев выглядит так:

Tesla Model Y – 126 565 штук, +204%;

Dacia Sandero – 123 408 штук, (+27%);

Volkswagen T-Roc – 111 692 штук, (+29%);

Peugeot 208 – 105 699 штук, (-4%);

Opel/Vauxhall Corsa – 105 637 штук, (+19%);

Renault Clio – 100 298 штук, (+44%);

Toyota Yaris Cross – 96 214 штук, (+48%);

Fiat 500 – 90 464 штук, (+6%);

Volkswagen Golf – 88 425 штук, (+6%);

Dacia Duster – 86 872 штук, (+18%).

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых аварийных марках и моделях авто.