Что не стоит говорить полиции: юрист предупреждает о лишении прав

Встреча с полицией на дороге часто вызывает у украинских водителей волнение и панику, даже без явных причин, поскольку неосторожные слова могут привести к штрафу или лишению прав.

Встреча с сотрудниками полиции на дороге часто вызывает у многих украинских водителей волнение и даже панику, даже если для остановки нет явных причин. Такая реакция вполне объяснима, ведь неосторожная или лишняя фраза во время общения с патрульными может стать причиной штрафа или даже лишения водительских прав. Юридические эксперты подчеркивают, что ключевое значение имеет не только то, что вы говорите, но и как вы это делаете.

Об этом сообщает bigmir.net.

Самопризнание — главная ловушка для водителя

Один из больших рисков для водителя — это фразы, которые можно истолковать как самопризнание в нарушении. Полицейские часто задают наводящие вопросы, пытаясь заставить водителя признать свою вину, особенно в случаях подозрения на управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вместо простого вопроса «Вы употребляли алкоголь?» инспектор может сразу спросить: «Когда и сколько вы пили?». В стрессовой ситуации многие водители могут неудачно ответить, например: «Выпил немного» или «Пил вчера». Эти слова фактически дают полиции право требовать тест на опьянение даже при отсутствии явных признаков. Если же водитель отказывается проходить проверку, заявляя, что не будет «дуть в трубочку», это приведет к автоматическому оформлению протокола по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкции за это достаточно жесткие — штраф от 17 тысяч гривен и лишение прав на год или более.

Кроме того, признание вины в опасном маневре или другом нарушении во время разговора с полицией тоже может стать причиной для быстрого лишения прав.

Нервозность и агрессия — факторы, усугубляющие ситуацию

Поведение водителя при остановке играет чрезвычайно важную роль. Чрезмерная нервозность, растерянность или, наоборот, агрессивное поведение могут спровоцировать полицию на более тщательную проверку или даже дополнительные административные меры.

Юристы советуют сохранять спокойствие, отвечать вежливо и четко, не поддаваться на провокации. Если инспектор задает наводящие вопросы, лучше переспросить, что именно он имеет в виду, вместо поспешных ответов. Также рекомендуется всегда иметь в автомобиле видеорегистратор или, в крайнем случае, записывать диалог на телефон. Это может стать весомым доказательством в случае спора.

Дополнительный совет: знание своих прав

Кроме того, каждый водитель должен хорошо знать свои права и обязанности при остановке полицией. Например, у вас есть право не отвечать на провокационные или наводящие вопросы без адвоката, а также право отказаться от прохождения проверки только в случаях, не предусмотренных законом. Знание этих моментов помогает избежать лишних проблем, а также лишних затрат времени и денег.

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