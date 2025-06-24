Почему во время парковки стоит выключать музыку: объясняем просто

Когда будете парковаться, попробуйте выключить музыку — это поможет быть более внимательными и безопасными на дороге.

Многие водители замечают, что во время парковки они автоматически выключают музыку или уменьшают её громкость. Это не просто привычка — за этим стоит особый механизм работы нашего мозга, который помогает лучше сосредоточиться на важных задачах.

Об этом пишет bigmir.net.

Как мозг справляется с информацией во время сложных манёвров

Мозг человека — это мощный орган, но его возможности по обработке информации имеют пределы. Когда перед нами стоит задача, требующая точности и внимания, например парковка, мозг начинает отсеивать посторонние раздражители. Музыка, разговоры или другие шумы могут отвлекать, поэтому мозг пытается уменьшить их влияние.

Внимание — это ограниченный ресурс, и мозг вынужден быстро переключаться между разными источниками информации, чтобы выполнить задачу наилучшим образом.

Почему стоит выключать музыку во время парковки

Снижение громкости или полное отключение музыки помогает сосредоточиться на процессе парковки. Даже если кажется, что музыка — просто фон, она требует определённых усилий мозга для обработки, что отвлекает от главного.

Как отмечает нейротренер Виктория Байон, шум в виде музыки с текстами может значительно снижать продуктивность и мешать выполнению сложных задач. Поэтому выключить музыку — простой и эффективный способ улучшить концентрацию и избежать ошибок.

Ранее мы сообщали, что водители рискуют получить штраф до 25 500 грн за неподходящую музыку в автомобиле.