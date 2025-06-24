Что не стоит возить с собой: водителям грозит серьёзное наказание

Тщательная подготовка и соблюдение правил помогут водителям избежать неприятных ситуаций и обеспечат спокойствие во время проверок полиции.

Водителям следует быть внимательными не только к соблюдению правил дорожного движения, но и к тому, что они перевозят в своих автомобилях. При остановке полицией штраф могут выписать не только за нарушение ПДД, но и за неправильную или запрещённую перевозку грузов. Опытные юристы подчёркивают: отсутствие соответствующих документов на груз или перевозка запрещённых предметов может привести к серьёзным административным или даже уголовным последствиям.

Об этом сообщает bigmir.net.

Что именно может стать проблемой при проверке

Большой груз: если габариты груза превышают установленные нормы, водителя могут оштрафовать на 510 гривен.

если габариты груза превышают установленные нормы, водителя могут оштрафовать на 510 гривен. Охотничьи трофеи без разрешений: перевозка туш диких животных без лицензии на отстрел считается незаконной охотой и карается штрафом в 1530 гривен.

перевозка туш диких животных без лицензии на отстрел считается незаконной охотой и карается штрафом в 1530 гривен. Редкие животные и рыба: транспортировка представителей Красной книги или редких видов из заповедных территорий может повлечь штраф до 51 000 гривен, общественные работы или даже ограничение свободы до трёх лет. При значительном ущербе возможна уголовная ответственность.

транспортировка представителей Красной книги или редких видов из заповедных территорий может повлечь штраф до 51 000 гривен, общественные работы или даже ограничение свободы до трёх лет. При значительном ущербе возможна уголовная ответственность. Древесина без документов: перевозка древесины без надлежащего оформления влечёт серьёзные санкции — штраф в 25 500 гривен, арест до полугода или лишение свободы сроком до трёх лет.

перевозка древесины без надлежащего оформления влечёт серьёзные санкции — штраф в 25 500 гривен, арест до полугода или лишение свободы сроком до трёх лет. Топливо в запрещённом количестве: в легковом автомобиле нельзя перевозить более 60 литров топлива в канистрах — за это предусмотрен штраф в 510 гривен.

Самые серьёзные нарушения — это незаконная перевозка оружия и наркотиков

Перевозка наркотических веществ без соответствующих разрешений карается лишением свободы до восьми лет. Незаконное хранение или транспортировка незарегистрированного оружия или боеприпасов — до семи лет лишения свободы.

Как избежать штрафов и уголовной ответственности

Юристы советуют всегда сопровождать груз соответствующими документами: лицензиями, накладными, сертификатами и разрешениями. Отсутствие таких бумаг автоматически делает перевозку незаконной. Особое внимание следует уделять грузам, связанным с природными ресурсами, охотничьими трофеями и специальными веществами.

Ранее мы сообщали, почему во время парковки стоит выключать музыку.