Зачем водители заправляют шины азотом: миф или реальная выгода

Заправка шин азотом целесообразна в первую очередь для спортивных и коммерческих автомобилей. Для обычных легковушек эта услуга не является необходимостью.

В последние годы в Украине набирает популярность услуга заправки автомобильных шин азотом. Несмотря на достаточно высокую стоимость, многие водители уверены, что это оправдано. Однако стоит разобраться, действительно ли использование азота приносит ощутимую пользу или же это просто дорогая модная тенденция.

Об этом сообщает Interia.

Что представляет собой азот и зачем он нужен в шинах

Обычный воздух состоит примерно из 78% азота, 21% кислорода и около 1% прочих газов. При заправке шин азотом устраняются все лишние компоненты. Молекулы азота крупнее кислородных, поэтому они медленнее проходят через микропоры резины. Это помогает сохранять давление в шинах более стабильным и значительно снижает утечку газа.

Какие преимущества дает использование азота

Благодаря стабильному давлению обеспечивается лучшее сцепление колёс с дорогой, что сокращает тормозной путь и способствует равномерному износу протектора. Азот не вызывает коррозии металлических частей колёсных дисков, что уменьшает риск их повреждений. Кроме того, отсутствие водяных паров в азоте помогает сохранять давление в шинах при изменениях температуры. Главным минусом является ограниченная доступность услуги.

Сложности с использованием и стоимость

Не каждый автосервис в Украине оборудован для заправки шин азотом, поэтому иногда приходится ехать далеко. Стоимость одной процедуры составляет несколько сотен гривен, что при частом повторении может оказаться значительной статьёй расходов.

Ранее мы сообщали, что в Украине незаконно ограничивают водителей категории «С».