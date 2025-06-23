Когда знак «Обгон запрещён» не действует: эти случаи должен знать каждый водитель

Многие украинские водители строго соблюдают знак «Обгон запрещён» и сплошную разметку, считая их непреложными правилами. Однако опытный патрульный объясняет, что в некоторых ситуациях их можно игнорировать.

Многие украинские водители воспринимают знак «Обгон запрещён» и сплошную линию разметки как абсолютное табу на дороге. Водители стараются не нарушать эти правила ни при каких условиях, опасаясь штрафов и других административных наказаний. Тем не менее, на практике бывают случаи, когда запрет можно обойти без нарушения закона и угрозы для водителя.

Об этом сообщает bigmir.net.

Когда обгон разрешён: что предусматривает ПДД Украины

Согласно действующим Правилам дорожного движения, украинским водителям разрешается обгонять под знаком «Обгон запрещён», если транспортное средство впереди движется со скоростью менее 30 км/ч. Главное — чтобы на встречной полосе не было других автомобилей или препятствий. Также важен специальный знак на медленно движущемся транспорте, который указывает на технические ограничения скорости. Это может быть, например, транспорт, перевозящий крупногабаритный груз или спецтехника.

Тонкости, которые следует учитывать

Инспекторы патрульной полиции отмечают, что мелкие нарушения, такие как частичное пересечение сплошной линии при объезде препятствия, не всегда фиксируются и не всегда становятся причиной штрафа. Однако полное нарушение правил обгона под знаком «Обгон запрещён» может привести к административным санкциям. Важно понимать разницу между обгоном и опережением: под запретом именно обгон — выезд на встречную полосу, а движение вперед по своей полосе, когда обгон не происходит, законом не запрещено.

Как избежать конфликтов с полицией

Для защиты своих прав в спорных ситуациях рекомендуется использовать видеорегистратор. Записи с него могут служить доказательством вашей правоты, если возникнут вопросы у сотрудников полиции. Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо показать, что обгон был безопасным и не создавал угрозы другим участникам движения.

Дополнительные рекомендации водителям

Оценивайте дорожную обстановку: даже если правила позволяют совершить обгон, важно учитывать видимость, состояние дороги и погодные условия.

даже если правила позволяют совершить обгон, важно учитывать видимость, состояние дороги и погодные условия. Не нарушайте правила на опасных участках: запреты на обгон вводятся не просто так — часто это связано с опасными зонами, поворотами, холмами и перекрёстками.

запреты на обгон вводятся не просто так — часто это связано с опасными зонами, поворотами, холмами и перекрёстками. Используйте знаки и сигналы: при необходимости заранее сигнализируйте о манёвре, чтобы другие водители были предупреждены.

Ранее мы сообщали, что водители рискуют получить штраф до 25 500 грн за неподходящую музыку в автомобиле.