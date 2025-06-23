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Чем рискуют водители на заправках: распространённые нарушения и штрафы

Несоблюдение этих правил может вызвать опасные ситуации, поэтому каждый водитель должен ответственно относиться к безопасности и выполнять все требования.
Чем рискуют водители на заправках: распространённые нарушения и штрафы
Иллюстративное фото

Полиция подчёркивает важность соблюдения правил безопасности на автозаправочных станциях для всех водителей.

Об этом сообщает inkorr.

Нарушение этих норм грозит штрафами от 51 до 170 гривен, а в некоторых случаях — даже лишением водительских прав. Особое внимание следует уделять запрету курения в зоне АЗС и избегать любых технических работ возле топливных колонок. Также не рекомендуется заправлять автомобиль при работающем двигателе, так как это может привести к пожару и дополнительным штрафам. Несоблюдение этих правил может вызвать опасные ситуации, поэтому каждый водитель должен ответственно относиться к безопасности и выполнять все требования.

Ранее мы сообщали, можно ли водить автомобиль в шлёпанцах.

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