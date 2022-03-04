Как связаться с родными и спасателями если отключили связь: инструкция

В некоторых областях Украины люди уже столкнулись с такими проблемами.

Мобильную связь будут выводить из строя в первую очередь / depositphotos

Часть украинских городов и областей сейчас находятся под оккупационными войсками россиян. Иногда, в этих регионах нет нормальной связи, учитывая это, в ГСЧС создали инструкцию о том, какие альтернативные способы связи можно использовать для коммуникации с родственниками и экстренными службами.

Соответствующие инструкции опубликовали в пресс-службе ГСЧС.

Для начала стоит проверить телефон, ведь даже если мобильный исправен, могут наблюдаться перебои со связью из-за сбоев в работе оператора (повреждена башня, оборудование и т.д.). В таких условиях спасатели советуют следующие варианты:

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воспользоваться стационарным телефоном (как правило, стационарный телефон имеет проводную связь, которую гораздо тяжелее перебить);

(как правило, стационарный телефон имеет проводную связь, которую гораздо тяжелее перебить); присоединиться к сети интернет

установить специальные мессенджеры (они могут работать без сети интернет, а вместо нее используют технологию Bluetooth, но дальность работы таких мессенджеров серьезно ограничена (около 60-100 метров). Среди таких приложений в ГСЧС назвали: Berkanan Messenger (платная); Briar; Rumble; FireChat; Bridgefy ).

(они могут работать без сети интернет, а вместо нее используют технологию Bluetooth, но дальность работы таких мессенджеров серьезно ограничена (около 60-100 метров). Среди таких приложений в ГСЧС назвали: (платная); ). использование телефонов как средств радиосвязи (по факту, вы будете использовать телефон в качестве рации. Для этого можно использовать следующие приложения:Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie).

Для экстренных ситуаций в ГСЧС призывают украинцев найти радиоприемник для ультракоротких и FM-волн, который поможет получить оперативную информацию в регионе.

Также спасатели отметили, что в случае отсутствия связи нужно заранее договориться с близкими о вашем алгоритме действий, а также назначить условную точку сбора.

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