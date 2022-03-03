Оккупанты бросили "новейшую" бронированную амфибию - фото

Очередной претендент, на пополнение рядов техники ВСУ.

В Минобороны призвали передавать им захваченную и работоспособную технику врага / Минобороны

Украинская армия не перестает удивлять, ежедневно захватывая новые образцы техники. В ходе самоотверженных боев, наши героические войны успевают не только уничтожать и сдерживать оккупантов, но и попутно захватывать их технику.

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Так, россияне массово бегут с поля боя из-за полной деморализации, а также нехватки еды и топлива. Этим умело пользуются украинские военнослужащие, которые подбирают всю брошенную и боеспособную технику врага и направляют ее против ее же владельцев.

На этот раз украинская армия смогла заполучить БТР-МДМ "Ракушка", который был построен на основе десантной машины БМД-4М. Автомобиль предназначается для перевозки 2 членов экипажа и 13 десантников.

По воде бронированная капсула способна двигаться со скоростью 10 км/ч, а вооружение данной машины десанта включает два 7,62-мм пулемета ПКТМ. Согласно имеющейся информации, в ходе захвата украинская армия отправила рашистов в "потустороннее путешествие".

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