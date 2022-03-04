Всеобщая мобилизация: что изменится для украинцев

Все военнообязанные должны прийти в военкомат даже не получая повестки.

Вчера, 3 марта Верховная Рада Украины одобрила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. В этой статье мы расскажем об основных изменениях, которые теперь коснутся жизни украинцев.

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Если раньше рассказывали, что мобилизация будет проходить в несколько этапов, то при всеобщей мобилизации все военнообязанные по всей стране должны прибыть в военкоматы или на пункты призыва. Сразу на фронт новобранцев никто отправлять не будет, сначала военнослужащих отправят в учебные центры, для прохождения базовой подготовки, где человек получит военную специальность Уже после этого новобранцев могут перебрасывать на фронт, чтобы заменить или же усилить оперативный резерв.

Всеобщей мобилизации в Украине при этом не подлежат:

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женщины и мужчины призывного возраста, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью;

матери и отцы одиночки, которые воспитывают ребенка до 18 лет;

опекуны, усыновители, которые имеют на содержании детей-сирот и заняты постоянным уходом за больным;

народные депутаты Украины;

сотрудники силовых структур и органов военного управления;

педагоги и научные работники, которые оформлены официально;

специалисты, у которых есть бронь на предприятиях во время мобилизации и военного положения;

депутаты АРК.

В то же время, люди из вышеперечисленного списка могут быть мобилизованы по собственному желанию, но только по месту прописки.

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Если говорить о бизнесе, то заводы и частные предприятия могут переориентировать для нужд армии и мобилизационных процессов. При этом они должны максимально содействовать Центрам комплектования (военкоматам), ВСУ, СБУ, СВРУ в особый период. Также в обязанности предприятий входит содержание зданий и техники в нормальном состоянии, на случай, если появится необходимость их передачи ВСУ.

Гражданское население, которое не подлежит мобилизации, обязано предоставлять здания и транспортные средства для нужд Вооруженных Сил Украины и других силовых подразделений, которые защищают наше государство. В дальнейшем, собственники имущества имеют право на возмещение его стоимости в установленном государством порядке.

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