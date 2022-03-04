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Киевский метрополитен опубликовал карту работающих станций
Вчера 3 марта, в Киеве снова изменили режим работы метрополитена. Так, для Киевлян стало доступно больше станций киевского метро. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе КП "Киевметрополитен".
На данный момент метро работает как в режиме убежища, так и в режиме перевозок. Примерный интервал движения между поездами составляет 40 минут. Метро, как и весь общественный транспорт в Киеве работает с 8 утра и до 7 часов вечера. В то же время, все подземные станции метрополитена работают в режиме укрытия 24/7.
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- красная линия сейчас работает от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".
- синяя линия работает от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". (поезд не останавливается на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого").
- зеленая ветка работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи и от ст. "Славутич" до ст. "Красный хутор". (поезд не останавливается на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота").
Также в метрополитене отметили, что график работы может оперативно меняться в зависимости от ситуации в столице.
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