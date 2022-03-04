Киевский метрополитен опубликовал карту работающих станций

Список работающих станций метро и маршрутов общественного транспорта обновляется практически ежедневно.

Вчера 3 марта, в Киеве снова изменили режим работы метрополитена. Так, для Киевлян стало доступно больше станций киевского метро. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе КП "Киевметрополитен".

На данный момент метро работает как в режиме убежища, так и в режиме перевозок. Примерный интервал движения между поездами составляет 40 минут. Метро, как и весь общественный транспорт в Киеве работает с 8 утра и до 7 часов вечера. В то же время, все подземные станции метрополитена работают в режиме укрытия 24/7.

Читайте также: Как будет работать транспорт в Киеве с 3 марта - список маршрутов

красная линия сейчас работает от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

синяя линия работает от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки" . (поезд не останавливается на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого" ).

. (поезд не останавливается на станциях ). зеленая ветка работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи и от ст. "Славутич" до ст. "Красный хутор". (поезд не останавливается на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота").

Также в метрополитене отметили, что график работы может оперативно меняться в зависимости от ситуации в столице.

КП Киевский метрополитен

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: