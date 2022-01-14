В США придумали ремень безопасности для сумок: курьезное видео

Сегодня для автомобилей есть самые разнообразные девайсы, к сожалению, их полезность иногда вызывает вопросы.

Фиксатор предназначен для удержания рюкзака или продуктового пакета в определенном положении, чтобы тот не летал по салону во время движения автомобиля. С одной стороны ремень закреплен к внутренней части перчаточного ящика, а другой конец имеет металлический зажим, который и удерживает сумки и пакеты.

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В случаях, когда содержимое сумок или пакетов хрупкое, или может пролиться, данный зажим уже и не кажется настолько странной идеей. В отличие от установки пакета или сумки на сидение, пакет закрепленный на полу авто с помощью устройства BAGO даже в случае опрокидывания загрязнит пол, а не весь салон.

BAGO создал Дэн Стивенсон, который запустил краудфандинг для своей необычной идеи на Kickstarter. Первые покупатели заплатили 22 доллара за устройство, которое им пообещали передать в мае. Хоть сейчас срок сбора средств закончен, устройство все еще можно купить на Indiegogo Indemand.

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