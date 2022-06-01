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Водитель электрокара оригинально наказал BMW за неправильную парковку

Каждый раз нарушая ПДД, стоит помнить, что другие водители могут принять ответные меры.
 |  Автор: Максим Назарук
Водитель электрокара оригинально наказал BMW за неправильную парковку
Шнур для зарядки электрокара оказался достаточно длинным / cfts.org.ua

Пока количество электрокаров в Украине относительно небольшое, но уже сейчас не единичны случаи, когда на местах для зарядки электрокаров ставят обычные авто. В ряде ситуаций водители электрокаров могут просто проехать до следующей точки зарядки, но бывает и так, что доехать до следующей точки зарядки попросту не на чем.

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В таких ситуациях приходится  идти на хитрость и находить способы, как выйти из сложившейся ситуации. В неприятный инцидент попал водитель автомобиля Nissan Leaf, который увидел на месте для зарядки электрокаров обычную BMW.

Водитель электрокара не растерялся и решил во что бы то ни стало зарядить свой автомобиль, попутно наказав героя парковки и заблокировал BMW.

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