В Греции женщину оштрафовали на 6 млн евро за неправильную парковку

Штраф такого уровня - практически абсолютный рекорд в автомобильном мире.

Достаточно интересный инцидент произошел на днях на острове Родос в Греции. Тут местный муниципалитет отправил девушке-водителю "письмо счастья" за нарушение правил парковки. Открыв конверт автоледи чуть не отправилась в обморок.

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Все дело в том, что сумма штрафа равнялась 6 648 444 євро. После того как женщина пришла в себя, она решила разобраться в ситуации и обратилась в местные государственные органы. Женщина даже пошутила, что у нее столько нет на карте и ей придется платить наличкой.

Изначально чиновник не понял сарказма, но после того, как ему показали сумму штрафа, он также оказался весьма озадачен. После проверки программы, оказалось, что при расчете суммы просто возникла системная ошибка, поэтому "письмо счастья" отменили, а женщине принесли глубочайшие извинения.

Отметим, что изначально женщина решила, что ее оштрафовали на 6648 євро, что также достаточно большая сумма, ведь средня заработная плата в Греции составляет около 700 евро, а штрафы за нарушение ПДД варьируются от 40 до 80 евро.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как могут наказать пешехода, который не выполняет ПДД.