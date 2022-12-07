В Украине заметили необычный патриотичный поезд: "Еб*шьте их родные!"

Вчера, 6 декабря в Украине праздновали день ВСУ и практически каждый украинец по своему присоединился к поздравлениям.

Вчера в сети можно было найти множество самых разных поздравлений адресованных украинским Вооруженным Силам, которые защищают страну от российской армии. Помимо поздравлений от Владимира Зеленского, Валерия Залужного и других чиновников, ведомств и организаций были и достаточно оригинальные и малозаметные поздравления.

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К одному из таких можно отнести поздравления от Укрзализныци, правда оно было размещено не на официальной страничке ведомства, а было оформлено в виде бегущей строки на одном из поездов. Само поздравление удалось заснять очевидцам.

"Слава ВСУ! Еб*ште их родные!", - говорится в тексте бегущей строки на одном из поездов национального перевозчика.

Напомним, что недавно в Укрзализныце запустили еще один поезд, который будет ходить из Украины в Молдову.