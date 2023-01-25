Lada возвращается к истокам - теперь и без гидроусилителя

Российские автомобили продолжают терять комплектующие из других стран.

Российский автопром продолжает осуществлять "отрицательное развитие" семимильными шагами. Так, в российских автомобилях буквально каждую неделю становится на одну, а то и несколько опций меньше. Если раньше из российских авто исчезла система ABS, а где-то и подушки безопасности, то теперь российские авто лишились электроусилителей рулевого управления.

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Все дело в том, что на заводах АвтоВАЗа на момент средины января есть около 8 тысяч недоукомплектованных авто. В основном не хватает электроусилителей, но похоже, что в компании нашли выход и решили выпускать авто без этой "ненужной" опции. Таким образом автомобили Lada все больше и больше напоминают собой советские Жигули.

Отметим, что помимо попыток удержать на плаву старые модели, в РФ также пытаются запускать производство новых. Заканчиваются такие инициативы печально. Так, "возрожденный" Москвич на электротяге оказался просто копией китайского электрокара по завышенной цене.