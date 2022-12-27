В РФ "Москвичи" на базе китайских кроссоверов продают по $50 000

Российский автопром продолжает себя закапывать...

В этом авто нет абсолютно ничего российского / скриншот

После начала полномасштабной войны РФ против Украины, россияне активно пытались спасти свой автопром, но большинство именитых автопроизводителей все таки покинуло рынок страны-агрессора. В попытках не упасть в грязь лицом окончательно, местные чиновники попробовали возродить советские бренды. Среди прочего, реанимировать решили и имя "Москвич".

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Недавно российские чиновники с помпой представили "Москвич 3э", который мало того, что является копией китайского JAC, так еще и стоит в два раза дороже своего китайского собрата (и это учитывая весьма скромный двигатель на 68 л.с.). Базовая версия "Москвич 3э" на российском рынке будет стоить 3,5 млн рублей или же почти $50 000. Бензиновые версии также стартуют не с самой приятной цифры в $28 000.

За эти деньги можно купить либо 306 сильную Tesla Model 3 (от $46 990), либо же базовый Nissan Leaf (от $28 000).

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В "российском" "Москвич 3э" за 50 000 долларов клиенты получат электродвигатель на 68 л.с. и батарею на 55 кВт∙час. Все это сможет уехать не дальше, чем на 410 километров. Отметим, что базовая версия для Китая имеет электродвигатель на 150 л.с. и стоит от $18 700 до $22 300.

Несмотря на то, что россияне анонсировали "отечественное производство", электрокары приходят в Москву в полностью собранном виде, единственное, что доверили россиянам — прикрепить колеса и переклеить логотипы, которы, кстати, также китайского производства.

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Напомним, что недавно мы рассказывали о планах российских чиновников презентовать китайские JAC как "Москвичи".