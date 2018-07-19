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Мечта из 90-х: В Украине продают старый Mercedes за 7 миллионов гривен

Комментариев: 2
По словам продавца, автомобиль растаможен.
Пробег авто составляет 140 тысяч километров
Пробег авто составляет 140 тысяч километров
ab.ua

На сайте Автобазар появилось объявление о продаже Mercedes-Benz SL 1997 года выпуска. Продавец просит за авто 220 тысяч долларов или около 7 миллионов гривен. Интересно, как быстро продастся машина?

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По информации продавца, автомобиль редкий, так как таких было выпущено всего 42 экземпляра. Машина оснащена мощным двигателем V12 на 7, 3 литра и с мощностью – 525 HP.

Mercedes-Benz пригнан из Германии, растаможен.

Ранее сообщалось о том, как по-новому в Украине могут расстамаживаться автомобили

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Теги: Mercedes-Benz, продажа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.07.2018, 15:53
Оценка:  0
гость
Мусор какой то реставрированый !!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    19.07.2018, 15:10
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Неужели кто-то купит по такой цене?
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