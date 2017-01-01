Гонщик показал, чем могут закончиться разговоры по телефону за рулем

Активное использование смартфона при вождении авто увеличивает риск ДТП в 20 раз.

Отвлекаться на смартфон во время вождения не стоит depositphotos.com

Во время поездки телефоном пользуются 88 % водителей. При этом, когда рулевой отворачивается от дороги хотя бы на две секунды вероятность аварии возрастает в 20 раз.

Об этом сообщает ТСН.

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Так, в рамках исследования профессиональный гонщик Павел Черепин проехал на полигоне первый круг без телефона, а второй – постоянно отвечая на вопросы в сообщениях. Как результат, первый круг гонщик преодолел за 20 секунд, а следующее за 32. При этом на заезде с мобильным он зацепил одно колесо-препятствие, что в реальности могло бы быть столбом, или даже человеком.

Этот эксперимент продемонстрировал насколько человек, даже профессиональный гонщик, начинает отвлекаться, когда твое внимание приковано к экрану телефона.

Ранее сообщалось о том, что известно об авто на еврономерах.