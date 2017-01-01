ТОП-10 самых дешевых "евроблях": Преимущества, недостатки, цены

Какие автомобили на еврономерах можно найти в Украине в районе 1500 долларов.

Какие автомобили на еврономерах можно найти в Украине в районе 1500 долларов рассказало Авто24.

1. Renault Kangoo

Renault Kangoo wikipedia.org

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Renault Kangoo достаточно надежен и хорошо себя зарекомендовал - прост и экономен в обслуживании, устойчив к ржавчине, хорошая подвеска. Минусы - проблемные дизельные варианты авто, привязка к фирменному сервису.

2. Mazda6

Mazda6 wikipedia.org

Японское авто встречается в Европе не так уж часто поэтому и в Украине встретить его можно не так часто. Ценники в нашей стране на “бляхо-Mazda6“ в диапазоне 1500-4500. Автомобиль надежный, но присутствуют проблемы с ржавчиной.

3. BMW 3-series

BMW 3-series wikipedia.org

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Автомобилей BMW 3-series в Украине в достатке - продают их уже в нашей стране начиная от 1200 долларов. Е46 стоит дороже - от 2000.

4. Audi A6 С5

Audi A6 С5 wikipedia.org

Наверное лидер по популярности среди “евроблях“. Купить такое авто с иностранной регистрацией в Украине можно за 1500-3500 долларов. С этим авто вы сможете насладиться комфортом и забудете о ржавчине. Но комфорт немного омрачит слабенькая передняя подвеска, проблемы с дизелями и в целом не самая высокая надежность.

5. Opel Vectra B

Opel Vectra B wikipedia.org

Opel Vectra B на “бляхах“ в Украине продают от 1200 до 2500 долларов. Прост в обслуживании, нет проблем найти подходящие запчасти. Недостаток - кузов, склонный к коррозии.

6. Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf IV wikipedia.org

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“Четвертый“ Гольф на европейской регистрации стоит от 1500 до 3000 долларов. Найти хороший экземпляр обычно не сложно. Из минусов - Гольф требует регулярного обслуживания, а запчасти для него не самые распространенные.

7. Mercedes-Benz Е-Класс

Mercedes-Benz Е-Класс wikipedia.org

Немец с кузовом W210 на бляхах стоит 1 200 - 3 500 долларов. Комфортный и надежный автомобиль, но склонен к коррозии.

8. Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B5 wikipedia.org

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Очень популярный среди украинских “евробляхеров“ автомобиль. Обходится обычно в районе 1500 - 3000 долларов. Среди недостатков отмечают слабенькую подвеску, ненадежные дизельные версии, к тому же электроника часто оказывается проблемно.

9. Renault Laguna

Renault Laguna wikipedia.org

Авто французского производителя второго поколения можно найти за 1500-2500 долларов. Сильной популярным его назвать сложно - из-за привязки к фирменному автосервису, ненадежные дизельные версии и слабенькой подвески. Зато у авто недорогие комплектующие.

10. Skoda Octavia

Skoda Octavia wikipedia.org

Самая популярная модель чешского производителя - за Octavia на “евробляхах“ придется выложить от 1300 до 2500 долларов. Главное преимущество - надежность и распространенность (а значит комплектующие в дефиците точно не будут).

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