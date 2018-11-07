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Владельцы "евроблях" перекрыли центр Киева: Что происходит на дорогах

Комментариев: 2
Акция уже существенно повлияла на ситуацию на дорогах столицы.
В центре города образовались пробки на ряде улиц
В центре города образовались пробки на ряде улиц
Facebook.com

В среду, 7 ноября, владельцы автомобилей с еврономерами собрались на митинг в центре Киева. Об этом сообщает Информатор.

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“Евробляхи“ перекрыли движение от Европейской площади до улицы Грушевского. Автомобилисты начали собираться с 9 утра.

Акция уже существенно повлияла на ситуацию на дорогах столицы. В центральной части города образовались пробки, автомобилистам рекомендуют по возможности пользоваться в течении дня общественным транспортом. Особенно стоит избегать такие улицы:

  • ул. Грушевского
  • ул. Институтская
  • ул. Крещатик
  • Парковая дорога
  • бульвар Шевченко
  • проспект Победы
  • ул. Жилянская
  • ул. Черновола

Стоит заранее спланировать свою дорогу
Стоит заранее спланировать свою дорогу
google.com/maps

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют ряд важных улиц в центре до лета.

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Теги: пробки, акция протеста, протесты евробляхеров, евробляха, карта пробок
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Комментариев (2)
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юрко  (аноним)  07.11.2018, 11:35
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юрко
АВТО ЄВРО Д О В Б О Й О Б И
Василий  (аноним)  07.11.2018, 11:17
Оценка:  +1
Василий
Б,,,ль за,,л этот евро метталлалом ! По одному под прессс и всё закончяться эти качели с этим гавном ! Скоро не то
что проехать скоро пройти нельзя будет и за хлама!
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