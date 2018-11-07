Владельцы "евроблях" перекрыли центр Киева: Что происходит на дорогах
Акция уже существенно повлияла на ситуацию на дорогах столицы.
В среду, 7 ноября, владельцы автомобилей с еврономерами собрались на митинг в центре Киева. Об этом сообщает Информатор.
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“Евробляхи“ перекрыли движение от Европейской площади до улицы Грушевского. Автомобилисты начали собираться с 9 утра.
Акция уже существенно повлияла на ситуацию на дорогах столицы. В центральной части города образовались пробки, автомобилистам рекомендуют по возможности пользоваться в течении дня общественным транспортом. Особенно стоит избегать такие улицы:
- ул. Грушевского
- ул. Институтская
- ул. Крещатик
- Парковая дорога
- бульвар Шевченко
- проспект Победы
- ул. Жилянская
- ул. Черновола
Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют ряд важных улиц в центре до лета.
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что проехать скоро пройти нельзя будет и за хлама!