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В Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей

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Продавать автомобили "по-дешевке" немцы будут не только в связи с запретом на дизельные автомобили.
Все автомобили будут "в возрасте"
Все автомобили будут "в возрасте"
topspeed.com

Украину могут заполонить дешевые немецкие авто с пробегом. И связано это не только с запретом на дизельные автомобили, который начинают уверенно вводить в Германии.

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Следующими “вне закона“ могут оказаться бензиновые автомобили стандартов Евро-1 и Евро-2 (1992 - 1999 годов выпуска). Об этом сообщает Bild.

Как выяснилось в результате исследований, вредят таких авто окружающей среде не меньше, чем дизели.  Всего таких авто в Германии официально насчитали около 2,1 млн штук.

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В список входят, например, такие популярные модели, как BMW 5 Series E39 и E34, BMW 3 E36, Mercedes W124 и первый E-Class W210, Audi A4 и A6, Opel Vectra, Peugeot 406.

Конечно, все автомобили будут “в возрасте“, но среди них можно будет найти экземпляры в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Украине заметили авто с очень редкими номерами.

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Теги: евробляхи, дешевые евробляхи, авто из Германии
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