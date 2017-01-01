"Тапчан на прокачку": Детскую кровать-машину превратили в настоящее авто
На вопрос, "почему в кровать-авто не установили более мощный 250-кубовый двигатель", мастера сказали, что "хотят еще немного пожить".
Известный автогонщик и шоумен Кен Блок сделали очередной безумный автопроект. В этот раз мастера переделали детскую кровать, стилизованную под красную Ferrari Testarossa, в настоящий автомобиль.
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Видео превращения опубликовано в Youtube. За основу был взят карт, раму которого удлинили по форме кровати. Авто-кровать оборудовали двигателем на 125 кубов. На вопрос, “почему не более мощный 250-кубовый“, мастера сказали, что “хотят еще немного пожить“
Ранее сообщалось что Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом.
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