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"Тапчан на прокачку": Детскую кровать-машину превратили в настоящее авто

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На вопрос, "почему в кровать-авто не установили более мощный 250-кубовый двигатель", мастера сказали, что "хотят еще немного пожить".
За основу был взят карт, раму которого удлинили по форме кровати.
За основу был взят карт, раму которого удлинили по форме кровати.
Скриншот Youtube

Известный автогонщик и шоумен Кен Блок сделали очередной безумный автопроект. В этот раз мастера переделали детскую кровать, стилизованную под красную Ferrari Testarossa, в настоящий автомобиль.

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Видео превращения опубликовано в Youtube. За основу был взят карт, раму которого удлинили по форме кровати. Авто-кровать оборудовали двигателем на 125 кубов. На вопрос, “почему не более мощный 250-кубовый“, мастера сказали, что “хотят еще немного пожить“

Ранее сообщалось что Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом.

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Теги: карт, кровать, тюнинг, Кен Блок
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