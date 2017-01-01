Фура из... легковушки: Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом
Использовалось авто для экскурсионных поездок.
Фура из... легковушки: Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом
© olx.ro
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Фура из... легковушки: Audi A4 переделали в роскошный грузовик с прицепом
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В Румынии на сервисе объявлений OLX выставили на продажу удивительный тюнингованный Audi A4.
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Легковушку переделали в настоящую фуру с прицепом. По факту это своего рода автобус - прицеп авто рассчитан на перевозку пассажиров. Всего Audi A4 может перевозить до 20 человек.
Audi A4 имеет 6 колес, длина - 8 метров. Салон укорочен, за счет стилизации под кабину грузовика и размещения на месте задних сидений крепления для прицепа. В “кабине“ есть места только на двоих.
Использовалось авто для экскурсионных поездок. Приобрести его можно за 15 000 евро.
Ранее сообщалось, что Volkswagen выпустил специальный электрокар для любителей фастфуда.
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