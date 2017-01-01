Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Украинский мастер переделал старую "Таврию" в крутой танк

Комментариев: 0
На видео тест-драйва авто без проблем преодолевает вброд достаточно глубокую речку.
Мастер тюнинговал свой старый ЗАЗ-1102 в настоящий колесо-гусеничный вездеход
Мастер тюнинговал свой старый ЗАЗ-1102 в настоящий колесо-гусеничный вездеход
Скриншот Youtube

Украинские дороги далеко не всегда радуют автомобилистов. В некоторых местах может проехать разве, что танк. Вероятно, именно такие мысли посетили владельца подержанной Таврии.

Читай также: Как выглядел невероятный суперкар-трансформер, сделанный из... Запорожца

Мастер тюнинговал свой старый ЗАЗ-1102 в настоящий колесо-гусеничный вездеход. Кузов авто поставлен на сделанный мастером самостоятельно гусеничный ход. Тюнингованная “Таврия“ без проблем передвигается по любому бездорожью.

Характеристики авто не сообщаются, также, как и подробности тюннинга. Тем не менее, “Таврия-танк“ выглядит эффектно. А судя по опубликованному видео обзору, автомобиль еще и очень надежный. В частности, авто без проблем преодолевает вброд достаточно глубокую речку.

Ранее сообщалось, что один из 8 редчайших кабриолетов Ferrari нашли в горе мусора.

Поделись:
Теги: тюнинг, интересные авто, Таврия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь