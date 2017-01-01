Украинский мастер переделал старую "Таврию" в крутой танк

На видео тест-драйва авто без проблем преодолевает вброд достаточно глубокую речку.

Украинские дороги далеко не всегда радуют автомобилистов. В некоторых местах может проехать разве, что танк. Вероятно, именно такие мысли посетили владельца подержанной Таврии.

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Мастер тюнинговал свой старый ЗАЗ-1102 в настоящий колесо-гусеничный вездеход. Кузов авто поставлен на сделанный мастером самостоятельно гусеничный ход. Тюнингованная “Таврия“ без проблем передвигается по любому бездорожью.

Характеристики авто не сообщаются, также, как и подробности тюннинга. Тем не менее, “Таврия-танк“ выглядит эффектно. А судя по опубликованному видео обзору, автомобиль еще и очень надежный. В частности, авто без проблем преодолевает вброд достаточно глубокую речку.

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