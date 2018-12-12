Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго
Розовый цвет Bentley Coninental GT делает его похожим на игрушечные авто для кукол Барби.
Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго
© autogespot.com
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Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго
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В Сети появилось фото Bentley Coninental GT в очень необычной расцветке. Автомобиль засняли в Киеве. Фотографии опубликовали на ресурсе Autogespot.
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Coninental GT нельзя назвать редким авто в столице, но этот экземпляр все же отличается от других свои цветом. Ярко-розовый цвет делает его похожей на игрушечные авто для кукол Барби.
Кто владелец авто - не сообщается. В Сети уже успели предположить, что таким авто должна управлять блондинка.
Авто оборудовано турбомотором W12 на 6 литров и 575 лошадей. До ста "Бэнтли" разгоняется за 4.6 секунды, максималка - 318 км в час.
Ранее сообщалось, что в Volkswagen находчиво обошли решение запретить их рекламу на ТВ - видео.
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