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Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго

Комментариев: 3
Розовый цвет Bentley Coninental GT делает его похожим на игрушечные авто для кукол Барби.
Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго
© autogespot.com
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Кукольный "Бентли": В Киеве засняли Coninental GT цвета фламинго
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В Сети появилось фото Bentley Coninental GT в очень необычной расцветке. Автомобиль засняли в Киеве. Фотографии опубликовали на ресурсе Autogespot.

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Coninental GT нельзя назвать редким авто в столице, но этот экземпляр все же отличается от других свои цветом. Ярко-розовый цвет делает его похожей на игрушечные авто для кукол Барби.

Кто владелец авто - не сообщается. В Сети уже успели предположить, что таким авто должна управлять блондинка.

Авто оборудовано турбомотором W12 на 6 литров и 575 лошадей. До ста "Бэнтли" разгоняется за 4.6 секунды, максималка - 318 км в час. 

Ранее сообщалось, что в Volkswagen находчиво обошли решение запретить их рекламу на ТВ - видео.

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Теги: девушки, авто, Bentley Coninental GT, розовые авто
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.12.2018, 17:31
Оценка:  0
гость
Когда у лохов не хватает денег на ROLLS-ROYCE, они покупают Bentley
Sancho-s    12.12.2018, 16:17
Оценка:  0
Sancho-s
ну и хрен
dimasvetik    12.12.2018, 16:09
Оценка:  0
dimasvetik
корыто безвкусное!
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