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"Волга-НЛО": Появились фото "космического" тюнинга времен СССР

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Сзади авто напоминает диковинное НЛО - благодаря размещенным горизонтально четырем фонарям от Москвич-407.
"Волга-НЛО": Появились фото "космического" тюнинга времен СССР
© topgir.com.ua
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"Волга-НЛО": Появились фото "космического" тюнинга времен СССР
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Тюнинговали машины всегда - даже в СССР. Разве что называли этот процесс по другому, а так - желающих улучшить свои авто всегда хватало. Оценивая данный проект, нужно понимать, что в те времена условия и возможности были весьма ограничены. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Тюнингованный ГАЗ-21 “Волга“ отличается очень необычным дизайном. С фронтальной стороны получившееся авто больше всего напоминает ГАЗ-13 “Чайка“. Сзади же авто в какой-то мере напоминает диковинное НЛО - благодаря размещенным горизонтально четырем фонарям от Москвич-407.

Судя по множеству элементов от других авто, автор проекта явно работал, или имел доступ к СТО. Сейчас историческую машину продают за 3500 долларов.

Ранее сообщалось, во что можно превратить обычный микроавтобус: Экстремальный тюнинг VW T5.

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Теги: тюнинг, советские авто, история
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