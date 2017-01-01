"Волга-НЛО": Появились фото "космического" тюнинга времен СССР

Сзади авто напоминает диковинное НЛО - благодаря размещенным горизонтально четырем фонарям от Москвич-407.

Тюнинговали машины всегда - даже в СССР. Разве что называли этот процесс по другому, а так - желающих улучшить свои авто всегда хватало. Оценивая данный проект, нужно понимать, что в те времена условия и возможности были весьма ограничены. Фотографии опубликовал ТопЖыр.

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Тюнингованный ГАЗ-21 “Волга“ отличается очень необычным дизайном. С фронтальной стороны получившееся авто больше всего напоминает ГАЗ-13 “Чайка“. Сзади же авто в какой-то мере напоминает диковинное НЛО - благодаря размещенным горизонтально четырем фонарям от Москвич-407.

Судя по множеству элементов от других авто, автор проекта явно работал, или имел доступ к СТО. Сейчас историческую машину продают за 3500 долларов.

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