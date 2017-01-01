ТОП-8 лучших моторов 2018 года - мнение экспертов США
Эксперты ресурса WardsAuto назвали лучшие моторы уходящего 2018 года. Рейтинг этого сайта пользуется большим авторитетом - достаточно сказать, что его составляют уже 25 лет.
Читай также: ТОП-10 самых дешевых в обслуживании авто - рейтинг американских экспертов
Точнее сказать, это не рейтинг, а своего рода номинации, в которых победили моторы разных компаний. Моторы представляют, конечно же, на примере авто, в которых они установлены, поэтому учитывается не только мощность и надежность, но и удобство, плавность и так далее.
1. BMW B58
Рядный шестицилиндровый двигатель BMW попал в рейтинг за высокую эффективность и умеренность в потреблении топлива.
2. V8 Silverado от Chevrolet
Среди прочего, этот очень качественный двигатель отличается свое инновационной системой Dynamic Fuel Management, которая отключает ненужные пока что цилиндры. Таким образом, обычно прожорливый V8 оказывается очень мощным, но экономным.
3. V8 от Ford Mustang GT
Читай также: ТОП-5 самых дешевых новых авто в Украине
Двигатель нарекли самым "атмосферным" - экспертам понравилась отзывчивость педали и звук мотора.
4. V6 от Ford F-150
Двигатель на 3 литра от пикапа Ford F-150 стал "дизельным" лидером - понравилась его легкость, тишина, в комбинации с невероятной мощностью (легко буксирует прицепчик на 5 тонн).
5. Honda Accord Hybrid
Экономный и достаточно мощный двигатель японского производителя.
6. Hyundai Nexo
Читай также: ТОП-5 самых популярных легковушек в Украине в ноябре
Номинация "двигатель будущего" - мотор на водородных топливных ячейках. Кроме экономии, привлекает компактность, легкость, и возможность легко поменять размеры и использовать на разных автомобилях.
7. Электромотор от Hyundai Kona Electric
Лучшим полностью электрическим мотором стал электромотор от Hyundai Kona Electric. Привлекает внушительный крутящий момент - с самых низких оборотов может выдавать 395 Н•м крутящего момента. И запас хода в 415 километров без зарядки.
8. V6 Pentastar eTorque
Установка на 309 лошадей Pentastar eTorque - лидер гибридных авто. Очень простая и экономная система была установлена в Dodge Ram 1500 и позволяет значительно экономить на топливе.
Ранее публиковался ТОП-5 самых надежных китайских авто.
Полная версия правил