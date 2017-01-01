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Гелик на "минималках": Старую Ниву переделали в 6-колесный внедорожник

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Получившийся монстр может теперь вытащить из снега эвакуатор с ВАЗом на борту.
В процессе обзора машина все же умудрилась разок застрять сама
В процессе обзора машина все же умудрилась разок застрять сама
Скриншот видео

Наверное самым известным 6-колесным авто по праву считается Mercedes G63 AMG 6X6. Стоит такое эксклюзивное авто бешеные деньги, да и купить его непросто.

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Это подталкивает автомобилистов самостоятельно создавать 6-колесные авто из всевозможных машин. Например, как в этом случае, на базе Нивы. Видеообзор авто появился в Youtube

Получившийся монстр может теперь вытащить из снега эвакуатор с ВАЗом на борту. Правда, в процессе обзора машина все же умудрилась разок застрять сама.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек.

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Теги: тюнинг, интересные авто, Нива, Mercedes G63 AMG 6X6
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