Гелик на "минималках": Старую Ниву переделали в 6-колесный внедорожник

Получившийся монстр может теперь вытащить из снега эвакуатор с ВАЗом на борту.

В процессе обзора машина все же умудрилась разок застрять сама Скриншот видео

Наверное самым известным 6-колесным авто по праву считается Mercedes G63 AMG 6X6. Стоит такое эксклюзивное авто бешеные деньги, да и купить его непросто.

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Это подталкивает автомобилистов самостоятельно создавать 6-колесные авто из всевозможных машин. Например, как в этом случае, на базе Нивы. Видеообзор авто появился в Youtube

Получившийся монстр может теперь вытащить из снега эвакуатор с ВАЗом на борту. Правда, в процессе обзора машина все же умудрилась разок застрять сама.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек.