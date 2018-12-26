На миниатюрный Smart установили двигатель от вертолета - видео

По заявлению создателя авто, разгон до 257-273 км в час занимает около 9 секунд.

В Сети появился видеообзор невероятного тюнингованного Smart Fortwo. Суперкомпактный автомобильчик оборудовали газотурбинным двигателем от вертолета на 2000 лошадиных сил. Видео опубликовали в Youtube.

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По заявлению создателя авто, разгон до 257-273 км в час занимает около 9 секунд. Максималка - 350 км в час.

Любопытно, что тюнингованный Smart допустили к поездкам по дорогам общего пользования - правда, только в режиме использования стандартного двигателя внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что появилась подборка самых сумасшедших тюнингов Украины.