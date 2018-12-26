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На миниатюрный Smart установили двигатель от вертолета - видео

Комментариев: 1
По заявлению создателя авто, разгон до 257-273 км в час занимает около 9 секунд.
Максималка тюнингованного Smart - 350 км в час.
Максималка тюнингованного Smart - 350 км в час.
Скриншот видео

В Сети появился видеообзор невероятного тюнингованного Smart Fortwo. Суперкомпактный автомобильчик оборудовали газотурбинным двигателем от вертолета на 2000 лошадиных сил. Видео опубликовали в Youtube.

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По заявлению создателя авто, разгон до 257-273 км в час занимает около 9 секунд. Максималка - 350 км в час. 

Любопытно, что тюнингованный Smart допустили к поездкам по дорогам общего пользования - правда, только в режиме использования стандартного двигателя внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что появилась подборка самых сумасшедших тюнингов Украины.

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Теги: тюнинг, сумасшедший тюнинг, Smart, вертолет
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
я  (аноним)  26.12.2018, 16:13
Оценка:  +1
я
фигня это просто всунул двигло и маленький бачок для эфектов. по сути едет на своем двиготеле
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