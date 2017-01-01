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В Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек

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Этот экземпляр существенно отличается от похожих лимузинов на базе Hummer H2.
Обычно лимузинами на базе Hummer H2 уже давно никого не удивишь
Обычно лимузинами на базе Hummer H2 уже давно никого не удивишь
politeka.net

Обычно лимузинами на базе Hummer H2 уже давно никого не удивишь. Но этот экземпляр все же отличается от себе подобных. Фотографиями поделилась Политека.

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У засветившегося в Украине лимузина 8 колес. Его длина - 14 метров, а салон рассчитан на 28 человек. Высота салона - 2 метра, а значит, гости праздничного мероприятия, на которое наймут этот автомобиль, смогут ходить по нему в полный рост.

Ну и конечно, вся необходимая роскошь в салоне тоже присутствует - тут тебе и диваны из натуральной кожи, и дископотолок, и плазмы, и бар с подсветкой и мощнейшая аудиосистема.

У засветившегося в Украине лимузина 8 колес
У засветившегося в Украине лимузина 8 колес
politeka.net

Длина лимузина - 14 метров, салон рассчитан на 28 человек
Длина лимузина - 14 метров, салон рассчитан на 28 человек
politeka.net

Ранее сообщалось, что на eBay продают крутейший Jeep сразу с двумя мощными V8.

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Теги: лимузин, тюнинг, интересные авто
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