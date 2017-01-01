В Украине засняли уникальный 8-колесный Hummer H2 на 28 человек

Этот экземпляр существенно отличается от похожих лимузинов на базе Hummer H2.

Обычно лимузинами на базе Hummer H2 уже давно никого не удивишь politeka.net

Обычно лимузинами на базе Hummer H2 уже давно никого не удивишь. Но этот экземпляр все же отличается от себе подобных. Фотографиями поделилась Политека.

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У засветившегося в Украине лимузина 8 колес. Его длина - 14 метров, а салон рассчитан на 28 человек. Высота салона - 2 метра, а значит, гости праздничного мероприятия, на которое наймут этот автомобиль, смогут ходить по нему в полный рост.

Ну и конечно, вся необходимая роскошь в салоне тоже присутствует - тут тебе и диваны из натуральной кожи, и дископотолок, и плазмы, и бар с подсветкой и мощнейшая аудиосистема.

У засветившегося в Украине лимузина 8 колес politeka.net

Длина лимузина - 14 метров, салон рассчитан на 28 человек politeka.net

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