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ТОП-5 худших подарков автомобилисту

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Подборка подарков, которые лучше не дарить увлеченным автомобилистам.
Хороший подарок - очень индивидуальная штука
Хороший подарок - очень индивидуальная штука
depositphotos.com

Приближается день рождения вашего увлеченного автомобилями знакомого и вы не знаете, что подарить? Помочь с выбором мы не сможем, ведь хороший подарок - очень индивидуальная штука. Зато, можем рассказать, что лучше не дарить. Подборку худших подарков опубликовало Авто24.

1. Алкотестер

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На первый взгляд - вполне практичный подарок. Но, как показывает практика, дешевые "подарочные" алкотестеры очень неточные и доверять их показаниям не стоит. Учитывая, что в Украине для водителей допустим уровень алкоголя 0,2 промилле, придется покупать значительно более дорогой прибор, с достаточной точностью измерения.

2. Колесные колпаки

Покупать колпаки на колеса в подарок - очень рискованная затея. Это как покупать одежду - слишком легко промахнуться с фасоном или цветом. Одним словом, такие вещи должен покупать сам владелец авто.

3. Автомобильный пылесос 12 Вольт

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Тоже, казалось бы, суперпрактичная вещь. Но мощность пылесоса, который работает от прикуривателя настолько низкая, что проще убрать пыль с помощью обычной салфетки.

4. Фляжка для алкоголя

Для автомобилистов, которые часто находятся за рулем такой подарок просто издевательство - фляжка создана, чтобы пить алкоголь вне дома, а вне дома автомобилисты обычно за рулем. Поэтому подарок будет лежать где-то в шкафу без дела.

5. Светодиодные фары

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Светодиоды на подарок - тоже плохая идея. В первую очередь, решение о смене фар должен принимать сам владелец авто. К тому же, дешевые светодиоды очень недолговечные и буквально делают автомобиль опасным для окружающих.

Ранее публиковался ТОП-5 главных автомобилей 2018 года: Рейтинг легендарного Джереми Кларксона.

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Теги: подарки, ТОП-5, худшие подарки
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