ТОП-5 худших подарков автомобилисту
Приближается день рождения вашего увлеченного автомобилями знакомого и вы не знаете, что подарить? Помочь с выбором мы не сможем, ведь хороший подарок - очень индивидуальная штука. Зато, можем рассказать, что лучше не дарить. Подборку худших подарков опубликовало Авто24.
1. Алкотестер
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На первый взгляд - вполне практичный подарок. Но, как показывает практика, дешевые "подарочные" алкотестеры очень неточные и доверять их показаниям не стоит. Учитывая, что в Украине для водителей допустим уровень алкоголя 0,2 промилле, придется покупать значительно более дорогой прибор, с достаточной точностью измерения.
2. Колесные колпаки
Покупать колпаки на колеса в подарок - очень рискованная затея. Это как покупать одежду - слишком легко промахнуться с фасоном или цветом. Одним словом, такие вещи должен покупать сам владелец авто.
3. Автомобильный пылесос 12 Вольт
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Тоже, казалось бы, суперпрактичная вещь. Но мощность пылесоса, который работает от прикуривателя настолько низкая, что проще убрать пыль с помощью обычной салфетки.
4. Фляжка для алкоголя
Для автомобилистов, которые часто находятся за рулем такой подарок просто издевательство - фляжка создана, чтобы пить алкоголь вне дома, а вне дома автомобилисты обычно за рулем. Поэтому подарок будет лежать где-то в шкафу без дела.
5. Светодиодные фары
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Светодиоды на подарок - тоже плохая идея. В первую очередь, решение о смене фар должен принимать сам владелец авто. К тому же, дешевые светодиоды очень недолговечные и буквально делают автомобиль опасным для окружающих.
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