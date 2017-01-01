В ВР появился законопроект о продлении сроков дешевой растаможки

Автомобилистам могут подарить еще 3 месяца дешевой растаможки.

Читай также: Стало известно, когда начнут конфисковать нерастоможенные “евробляхи“

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9522, который предполагает продление льготного периода растаможки автомобилей до 23 мая 2019 года.

Инициатива поступила от нардепов Роберта Горвата (фракция БПП), Валерия Лунченко ( “Народный фронт“) и Василия Петевка ( “Воля народа“).

Льготный срок растаможки, во время которого ставки рассчитываются с 50% скидкой, закончится 22 февраля. Другими словами, автомобилистам могут подарить еще 3 месяца дешевой растаможки.

Читай также: Таможня саботирует растаможку “евроблях“ - Южанина

Как сообщается, на данный момент растаможены только 10% автомобилей на еврономерах. Чем ближе к концу льготного срока, тем больше желающих растаможить свои авто прибывают на таможню и в сервисные центры МВД. Нардепы считают, что продление сроков льготной растаможки поможет сделать процесс легализации автомобилей сможет снизить нагрузку на таможню.

С другой стороны, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина многократно заявляла, что продления сроков растаможки не будет.