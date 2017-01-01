Сколько автомобилей Lamborghini зарегистрировано в Украине

Точное количество этих авто назвать сложно, но данные достаточно близки к истине.

По слухам, в стране есть еще несколько интересных Ламбов, но документально это подтвердить не удалось topgir.com.ua

Ранее публиковалась статистика количества автомобилей Ferrari в Украине.

ТопЖыр решил продолжить интересную тему и подготовил информацию о том, сколько в Украине автомобилей другого легендарного итальянского автобренда - Lamborghini.

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Точное количество этих авто назвать сложно, но данные достаточно близки к истине.

Украинские Lamborghini:

Lamborghini Gallardo - 28 авто

Lamborghini Aventador - 2 авто

Lamborghini Murcielago - 6 авто

Lamborghini Diablo - 3 авто

Lamborghini Huracan - 3 авто

Lamborghini Urus - 2 авто

Lamborghini LM 002 - 1 авто

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По слухам, в стране есть еще несколько интересных Ламбов, но документально это подтвердить не удалось.

Ранее сообщалось, что на заброшенном складе нашли сумасшедшую коллекцию из 81-го ретроавто.