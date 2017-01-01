Сколько автомобилей Lamborghini зарегистрировано в Украине
Точное количество этих авто назвать сложно, но данные достаточно близки к истине.
Ранее публиковалась статистика количества автомобилей Ferrari в Украине.
ТопЖыр решил продолжить интересную тему и подготовил информацию о том, сколько в Украине автомобилей другого легендарного итальянского автобренда - Lamborghini.
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Точное количество этих авто назвать сложно, но данные достаточно близки к истине.
Украинские Lamborghini:
- Lamborghini Gallardo - 28 авто
- Lamborghini Aventador - 2 авто
- Lamborghini Murcielago - 6 авто
- Lamborghini Diablo - 3 авто
- Lamborghini Huracan - 3 авто
- Lamborghini Urus - 2 авто
- Lamborghini LM 002 - 1 авто
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По слухам, в стране есть еще несколько интересных Ламбов, но документально это подтвердить не удалось.
Ранее сообщалось, что на заброшенном складе нашли сумасшедшую коллекцию из 81-го ретроавто.
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