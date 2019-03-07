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Tesla "грязно" вынуждает своих сотрудников увольняться - СМИ

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Ситуация связано с желанием Tesla перенести все продажи автомобилей в онлайн-магазины и закрыть "реальные" салоны.
Автосалон Tesla
Автосалон Tesla
tesla.com

Знаменитый производитель электроавтомобилей Tesla буквально вынуждает увольняться работников своих магазинов. Об этом сообщает Electrek.

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Ситуация связано с желанием Tesla перенести все продажи автомобилей в онлайн-магазины и закрыть “реальные“ салоны.

В связи с этим, продавцам в магазинах Tesla перестали выплачивать бонусы за каждое проданное авто. Учитывая, что бонусы составляли большую часть их заработка, работникам салонов Tesla ничего не остается. как увольняться по собственному желанию.

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Таким образом Tesla не вынуждена платить компенсации уволенным сотрудникам.

По словам лидера Tesla Илона Маска, “реальные“ магазины имели очень плохую статистику продаж - например, 78% заказов Model 3 были сделаны онлайн.

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Тем не менее, Маска уже успели заподозрить в неискренности - в объяснении давления на работников салонов он не упомянул статистику продаж других авто, таких как Model S и Model X. Также Илон ни слова не сказал о том, что Model 3 продавали не во всех салонах и то, что многие клиенты ознакомились с машиной в салоне, а покупку совершили уже онлайн.

Ранее сообщалось, что запас хода известных электрокаров наглядно сравнили одной картинкой.

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Теги: Tesla, увольнение, продажи, США
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Комментариев (1)
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    07.03.2019, 19:08
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