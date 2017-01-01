В Сети показали неизвестный прототип ЗАЗ с элементами трех иномарок
Известный любому украинскому автолюбителю отечественный автомобиль “Таврия“ мог выглядеть совсем по другому. О неизвестном прототипе ЗАЗ рассказал Автоцентр.
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Данный ЗАЗ подготавливали, ориентируясь на ведущие модели мирового автопрома того времени. Работа над переднеприводным прототипом началась еще в конце 60-х под руководством главного конструктора Запорожского автозавода - Владимира Стешенко.
Перспективный автомобиль, представленный на фото, был построен в виде макета. Машина имела двухдверный кузов типа седан. При проектировании конструкторы явно отталкивались от ВАЗ-2101 Жигули, только что запущенного в производство, который в свою очередь был построена на основе Fiat 124.
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Однако в облике перспективного ЗАЗ угадываются и нотки других популярных на то время иномарок. Это, например, Volvo 144 или малолитражный DAF 44/46.
В серию машина так и не пошла - “Таврия“, как известно стала трехдверным хетчбеком.
Ранее сообщалось, что неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото.
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