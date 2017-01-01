В Сети показали неизвестный прототип ЗАЗ с элементами трех иномарок

Данный ЗАЗ подготавливали, ориентируясь на ведущие модели мирового автопрома того времени.

Отечественный автомобиль “Таврия“ мог выглядеть совсем по другому facebook.com

Известный любому украинскому автолюбителю отечественный автомобиль “Таврия“ мог выглядеть совсем по другому. О неизвестном прототипе ЗАЗ рассказал Автоцентр.

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Данный ЗАЗ подготавливали, ориентируясь на ведущие модели мирового автопрома того времени. Работа над переднеприводным прототипом началась еще в конце 60-х под руководством главного конструктора Запорожского автозавода - Владимира Стешенко.

Перспективный автомобиль, представленный на фото, был построен в виде макета. Машина имела двухдверный кузов типа седан. При проектировании конструкторы явно отталкивались от ВАЗ-2101 Жигули, только что запущенного в производство, который в свою очередь был построена на основе Fiat 124.

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Однако в облике перспективного ЗАЗ угадываются и нотки других популярных на то время иномарок. Это, например, Volvo 144 или малолитражный DAF 44/46.

В серию машина так и не пошла - “Таврия“, как известно стала трехдверным хетчбеком.

Ранее сообщалось, что неизвестные прототипы украинских микроавтобусов ЗАЗ и ЛАЗ показали на фото.