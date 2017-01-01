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Первый суперкар-гибрид?: Ferrari показал загадочное фото своей новой машины

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По информации большинства изданий гибрид получит три мотора по схеме Acura NSX на базе V8 от Ferrari 488 Pista.
Первый суперкар-гибрид?: Ferrari показал загадочное фото своей новой машины

Сегодня Ferrari обещает представить новинку, которой может стать первый гибридный суперкар. Об этом сообщает Авто24.

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Информация крупной премьере появилась благодаря выступлению главы компании Луи Камильери на мероприятии, посвященном финансовым отчетам.

Слова СЕО компании породило волну домыслов и слухов. По информации большинства изданий гибрид получит три мотора по схеме Acura NSX на базе V8 от Ferrari 488 Pista. Производительность такой установки может составлять около 730 л.с. 

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Модель пока не известна, однако отдельные источники предрекают, что машина получит индекс F173. Предположительная стоимость Ferrari F173 - около 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены.

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Теги: гибрид, суперкар, Ferrari
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