Первый суперкар-гибрид?: Ferrari показал загадочное фото своей новой машины

По информации большинства изданий гибрид получит три мотора по схеме Acura NSX на базе V8 от Ferrari 488 Pista.

Сегодня Ferrari обещает представить новинку, которой может стать первый гибридный суперкар. Об этом сообщает Авто24.

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Информация крупной премьере появилась благодаря выступлению главы компании Луи Камильери на мероприятии, посвященном финансовым отчетам.

Слова СЕО компании породило волну домыслов и слухов. По информации большинства изданий гибрид получит три мотора по схеме Acura NSX на базе V8 от Ferrari 488 Pista. Производительность такой установки может составлять около 730 л.с.

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Модель пока не известна, однако отдельные источники предрекают, что машина получит индекс F173. Предположительная стоимость Ferrari F173 - около 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены.