Недорогой электромобиль от Volkswagen будут выпускать возле Украины

Вероятней всего производство наладят на словацком заводе VW в Братиславе.

MEB - платформа, на которой будут собирать электромобили Volkswagen на заводе в Цвиккау infocar.ua

Компания Volkswagen планирует начать серийный выпуск нового недорогого электромобиля в Восточной Европе. Об этом сообщает Инфокар со ссылкой на газету Handelsblatt. Вероятней всего производство наладят на словацком заводе VW в Братиславе. Предполагается, что цена электрокара не превысит 20 000 евро.

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Бюджетный электромобиль будет небольшим, размером с T-Roc или Polo. Для его создания в первую очередь необходимо сконструировать уменьшенную версию платформы МЕВ. Именно над этой проблемой сейчас работают более 300 инженеров SEAT, дочерней компании Volkswagen. Планируется, что одного заряда аккумулятора хватит для преодоления 200 км. Премьерный показ этого небольшого электрокара ожидается в 2023 году.

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Очевидно, Volkswagen Group делает большую ставку именно на электромобили. В частности, гигантский автозавод в немецком городе Цвиккау сейчас быстрыми темпами перестраивают в один из крупнейших заводов по производству электромобилей в Европе.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены.