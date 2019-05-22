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Недорогой электромобиль от Volkswagen будут выпускать возле Украины

Комментариев: 2
Вероятней всего производство наладят на словацком заводе VW в Братиславе.
MEB - платформа, на которой будут собирать электромобили Volkswagen на заводе в Цвиккау
MEB - платформа, на которой будут собирать электромобили Volkswagen на заводе в Цвиккау
infocar.ua

Компания Volkswagen планирует начать серийный выпуск нового недорогого электромобиля в Восточной Европе. Об этом сообщает Инфокар со ссылкой на газету Handelsblatt. Вероятней всего производство наладят на словацком заводе VW в Братиславе. Предполагается, что цена электрокара не превысит 20 000 евро.

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Бюджетный электромобиль будет небольшим, размером с T-Roc или Polo. Для его создания в первую очередь необходимо сконструировать уменьшенную версию платформы МЕВ. Именно над этой проблемой сейчас работают более 300 инженеров SEAT, дочерней компании Volkswagen. Планируется, что одного заряда аккумулятора хватит для преодоления 200 км. Премьерный показ этого небольшого электрокара ожидается в 2023 году.

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Очевидно, Volkswagen Group делает большую ставку именно на электромобили. В частности, гигантский автозавод в немецком городе Цвиккау сейчас быстрыми темпами перестраивают в один из крупнейших заводов по производству электромобилей в Европе.

Ранее сообщалось, сколько будет стоить новый кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине - появились цены.

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Теги: Цвиккау, Volkswagen, SEAT
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 15:54
Оценка:  0
гость
Сегодня SSJ100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы

Яка сумна новина з кацапстана!
Прикро, що не злетів. А так гепнувся би, та й згорів, синім полум'ям!
Michael2811    22.05.2019, 15:44
Оценка:  0
Michael2811
Ну этой новости точно надо кричать СУГС много раз!!!! Автомобили будут выпускать возле Украины!!! И три скачка! Точно ,,Цэ пэрэмога,, Про газ промолчим? Или скоро ХАЗ будут прокачивать рядом с Украиной! СУГС???? Ой мама роди меня обратно.
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